Bruxelles, NEXT GENERATION: Una volta storica per l’UE (Di venerdì 11 dicembre 2020) Al via a Bruxelles il Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera al Piano di Rilancio Economico più grande della storia del Continente, il NEXT GENERATION. La riunione tra i Capi di Stato e di Governo è un passo dall’accordo sul bilancio. Polonia e Ungheria, infatti, sono pronte a rinunciare al veto che avevano minacciato. Vertice europeo: gli Stati membri raggiungono un accordo sul bilancio dell’UE 2021-2027 e sul fondo di recupero. I Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo ieri giovedì 10 dicembre in serata, sul bilancio dell’UE per il periodo 2021-2027 e il fondo di recupero post-coronavirus “NEXT GENERATION EU“, ha annunciato il Presidente del Consiglio Charles Michel su Twitter, segnalando così la revoca dei veti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Al via ail Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera al Piano di Rilancio Economico più grande della storia del Continente, il. La riunione tra i Capi di Stato e di Governo è un passo dall’accordo sul bilancio. Polonia e Ungheria, infatti, sono pronte a rinunciare al veto che avevano minacciato. Vertice europeo: gli Stati membri raggiungono un accordo sul bilancio del2021-2027 e sul fondo di recupero. I Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo ieri giovedì 10 dicembre in serata, sul bilancio delper il periodo 2021-2027 e il fondo di recupero post-coronavirus “EU“, ha annunciato il Presidente del Consiglio Charles Michel su Twitter, segnalando così la revoca dei veti di ...

Agenzia_Ansa : L'accordo a Bruxelles sul Recovery Il premier Conte su Twitter: 'Ora dobbiamo solo correre'. Gentiloni: 'Non avevo… - Agenzia_Ansa : Ue: c'è l'accordo a Bruxelles tra i leader sul #Recovery e il Next Generation #ANSA #covid - Teresa12401552 : RT @laura_maffi: GIUSEPPE CONTE FA LA STORIA. SBLOCCATI I 209 MILIARDI PER L'ITALIA! ++ Ue, accordo sul Recovery e il Next Generation Eu +… - rojascastilloj2 : RT @laura_maffi: GIUSEPPE CONTE FA LA STORIA. SBLOCCATI I 209 MILIARDI PER L'ITALIA! ++ Ue, accordo sul Recovery e il Next Generation Eu +… - _marlene1265 : RT @laura_maffi: GIUSEPPE CONTE FA LA STORIA. SBLOCCATI I 209 MILIARDI PER L'ITALIA! ++ Ue, accordo sul Recovery e il Next Generation Eu +… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles NEXT Consiglio Ue, le polemiche sul Mes che indeboliscono l’Italia a Bruxelles Il Sole 24 ORE I Paesi europei hanno trovato un accordo sul Recovery Fund

I leader del Consiglio europeo sono riusciti a convincere Ungheria e Polonia a rimuovere il veto che pesava sull'approvazione del bilancio Ue 2021-2017 e del fondo Next Generation Eu ...

Le sette vite di Giuseppe Conte, gatto con gli stivali

Giuseppe Conte l’ha sfangata anche il 9 dicembre. Avrebbe dovuto essere il suo mercoledì nero. Nonostante l’eco si fosse fatta più fioca con il ...

I leader del Consiglio europeo sono riusciti a convincere Ungheria e Polonia a rimuovere il veto che pesava sull'approvazione del bilancio Ue 2021-2017 e del fondo Next Generation Eu ...Giuseppe Conte l’ha sfangata anche il 9 dicembre. Avrebbe dovuto essere il suo mercoledì nero. Nonostante l’eco si fosse fatta più fioca con il ...