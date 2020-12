Bologna, Saputo: «Siamo una squadra giovane e competitiva, ma non concretizziamo» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Joey Saputo ha parlato del suo Bologna in collegamento dal Canada Joey Saputo, presidente del Bologna, è lontano dalla squadra da diverso tempo a causa del Covid-19 che non permette spostamenti. Ma il patron rossoblù vuole far sentire la sua vicinanza e, in collegamento dal Canada, ha parlato ai canali ufficiali del club. CORSA ALL’EUROPA – «Non dimentichiamo che nel luglio 2019 abbiamo pianificato la stagione che stava per cominciare, e in quel momento abbiamo scoperto le condizioni di salute di Mihajlovic, poi quando tutto sembrava risolto nel dicembre 2019 è arrivato il Covid, quindi oggi devo dire che non Siamo riusciti a rendere totalmente esecutivo il nostro piano, ma non abbiamo cambiato i nostri programmi per quanto riguarda gli investimenti. Abbiamo un progetto e continuiamo a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Joeyha parlato del suoin collegamento dal Canada Joey, presidente del, è lontano dallada diverso tempo a causa del Covid-19 che non permette spostamenti. Ma il patron rossoblù vuole far sentire la sua vicinanza e, in collegamento dal Canada, ha parlato ai canali ufficiali del club. CORSA ALL’EUROPA – «Non dimentichiamo che nel luglio 2019 abbiamo pianificato la stagione che stava per cominciare, e in quel momento abbiamo scoperto le condizioni di salute di Mihajlovic, poi quando tutto sembrava risolto nel dicembre 2019 è arrivato il Covid, quindi oggi devo dire che nonriusciti a rendere totalmente esecutivo il nostro piano, ma non abbiamo cambiato i nostri programmi per quanto riguarda gli investimenti. Abbiamo un progetto e continuiamo a ...

