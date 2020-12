X Factor 2020 | vincitore e classifica finale | ecco chi ha vinto il talent show di Sky

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Xchi ha– Chi haladi Xandata in onda oggi, giovedì 10 dicembre, su Sky Uno? Ildelè stato… notizia in aggiornamento… Ladella gara canora è stata divisa in tre manche: i duetti con i 4 giudici (Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli), il best of e infine gli inediti. Dopo ogni manche una eliminazione. Ma vediamo insieme ladi X...