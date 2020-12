Viaggiare sicuri con la pandemia? Ora si può con un volo Covid-free

bellunesimondo : ?? Nuovo Podcast! 'Coronavirus. Edizione del 9.12.2020' su @Spreaker #coronavirus #informazione #mondo #radioabm - laRoyalBlood_ : Ora ho letto il sito di Viaggiare Sicuri e dice che serve il test molecolare (cpr) O antigienico e mi chiedo cosa sia il test antigienico - pierozucca87 : #lariachetira D'estate spiagge affollate senza tamponi ne niente. D'inverno crociere annullate eppure fanno 3 tam… - _polpoy : RT @_polpoy: Ma quanto vi ci vuole per aggiornare il sito di ‘viaggiare sicuri’? #viaggiaresicuri - LuigiGiliberti2 : Viaggiare sicuri -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiare sicuri

CheDonna.it

Aveva i sintomi del morbillo, e oggi, dopo un anno, lo studio dell’università Statale di Milano dimostra che il virus circolava già dal tardo autunno dell’anno scorso ...Grande incertezza regna sull'Europa travolta dall'epidemia. Seconda ondata che non rallenta come dovrebbe, terza ondata che minaccia di essere ancora più devastante: cosa fare, ...INGRESSO IN ITALIA FINO AL 9 DICEMBRE: Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’ autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano; in alternativa, è ...Viaggiare in aereo durante la pandemia è sicuro o sostanzialmente più sicuro di altre attività quotidiane come andare a fare la spesa.Lo indicano i ricercatori della Harvard School of Public ...Viaggi all’estero dei minori ... Si segnala che, a seguito della pandemia Covid-19, sono state emanate, ... in particolare nelle ore serali quando il traffico consente la fuga in moto dei malviventi, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dagli stranieri.