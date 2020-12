Twitch ela galera? Un senatore americano chiede il carcere per gli streamer che violano il copyright

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 10 dicembre 2020)in questo periodo si trova sotto i riflettori per la sua politica di ban massivo che ha colpito numerosi, rei di aver violato il Digital MillenniumAct (o DMCA). Ora, ilThom Tillis, sta sfruttando l'occasione per prendere di mira il materiale protetto datrasmesso sue condiviso nei video di YouTube e Instagram. Il rappresentante della Carolina del Nord ritiene che alle forze dell'ordine dovrebbero essere forniti "strumenti efficaci" per combattere "l'uso illegale del". La proposta contro lo streaming criminale di Tillis, consiglia a qualsiasio creatore che condivide una canzone, un album o un video clip non autorizzato in un contesto commerciale, dovrebbe affrontare una sentenza, ...