Robinho, confermata condanna a 9 anni per violenza sessuale. I dettagli (Di giovedì 10 dicembre 2020) confermata la condanna a 9 anni per Robiho: l’ex attaccante di Milan e Real Madrid era accusato di violenza sessuale La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a 9 anni per l’ex calciatore del Milan Robinho. Il motivo? violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza che all’epoca, nel 2013, aveva 23 anni. condannato con la medesima sentenza anche l’amico Ricardo Falco. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020)laa 9per Robiho: l’ex attaccante di Milan e Real Madrid era accusato diLa Corte d’appello di Milano ha confermato laa 9per l’ex calciatore del Milan. Il motivo?di gruppo ai ddi una ragazza che all’epoca, nel 2013, aveva 23to con la medesima sentenza anche l’amico Ricardo Falco. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

fattoquotidiano : “Violenza di gruppo in un locale di Milano”: confermata anche in appello la condanna per l’ex calciatore del Milan… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ Violenza sessuale: confermata condanna a 9 anni per l’ex calciatore del #Milan #Robinho. Il processo riguarda uno stupro… - Fredericknapoli : “Violenza di gruppo in un locale di Milano”: confermata anche in appello la condanna per l’ex calciatore del Milan… - Herbert403 : “Violenza di gruppo in un locale di Milano”: confermata anche in appello la condanna per l’ex calciatore del Milan… - forza_lotta : Che merda! Nove anni sono un discreto (e a quanto pare meritato) schiaffo -