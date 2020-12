Patrizia De Blanck attacca Barbara D’Urso: “Ha cercato di affossarmi, non vado nei suoi programmi” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Patrizia De Blanck tuona contro Carmelita Dopo una partenza sprint all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck si era afflosciata forse stanca della sua esperienza nel reality show di Canale 5. Dopo essere stata eliminata, la Contessa è tornata più pimpante che mai sparando a zero su ex inquilini e non solo. Ad esempio, lunedì sera nello studio del GF la nobildonna si è alzata in piedi più volte e si è messa ad urlare contro Stefania Orlando. L’80enne che ha fatto spazientire Alfonso Signorini le ha dato della falsa e bugiarda. Precedentemente, invece, la madre della contessina Giada in un’intervista rilasciata al magazine Chi ha attaccato sia Tommaso Zorzi che Barbara D’Urso, dicendo di essere molto delusa dalla professionista napoletana. Per ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 10 dicembre 2020)Detuona contro Carmelita Dopo una partenza sprint all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5,Desi era afflosciata forse stanca della sua esperienza nel reality show di Canale 5. Dopo essere stata eliminata, la Contessa è tornata più pimpante che mai sparando a zero su ex inquilini e non solo. Ad esempio, lunedì sera nello studio del GF la nobildonna si è alzata in piedi più volte e si è messa ad urlare contro Stefania Orlando. L’80enne che ha fatto spazientire Alfonso Signorini le ha dato della falsa e bugiarda. Precedentemente, invece, la madre della contessina Giada in un’intervista rilasciata al magazine Chi hato sia Tommaso Zorzi che, dicendo di essere molto delusa dalla professionista napoletana. Per ...

