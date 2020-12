Paolo Rossi, il figlio Alessandro: “Un grande papà, umile e altruista” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Un grande papà per noi”. Così Alessandro Rossi, 38enne figlio maggiore di Paolo, ricorda il padre in un’intervista a Raisport dopo la scomparsa dell’eroe dei Mondiali ’82. “umile, generoso, sempre presente, con una parola carina che ti rassicurava, una persona generosa che non ha mai detto di no a nessuno, sempre disponibile ad aiutare gli altri. La sua dote più grande era l’altruismo ed essere sempre pronto ad aiutare qualcuno” ha detto Alessandro Rossi. “Tutti ci sono stati vicini, papà si è fatto amare, era una persona fantastica e la gente ha ricambiato l’amore fino a oggi. papà non si preoccupi, ci sarò sempre io per le mie sorelline e per la nostra famiglia , gli ho promesso che ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Unper noi”. Così, 38ennemaggiore di, ricorda il padre in un’intervista a Raisport dopo la scomparsa dell’eroe dei Mondiali ’82. “, generoso, sempre presente, con una parola carina che ti rassicurava, una persona generosa che non ha mai detto di no a nessuno, sempre disponibile ad aiutare gli altri. La sua dote piùera l’altruismo ed essere sempre pronto ad aiutare qualcuno” ha detto. “Tutti ci sono stati vicini,si è fatto amare, era una persona fantastica e la gente ha ricambiato l’amore fino a oggi.non si preoccupi, ci sarò sempre io per le mie sorelline e per la nostra famiglia , gli ho promesso che ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - garbadaru : RT @MinoRaiola: In quell’indimenticabile estate del Mondiale ‘82 Paolo Rossi è diventato il simbolo dell’Italia. Per gli italiani all’ester… - Bnjb1897 : RT @PSG_inside: @Vivo_Azzurro @azzurri Rest in peace, Paolo Rossi ?? -