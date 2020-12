«Non sono il vostro schiavo negro». Bufera al Politecnico di Milano contro una prof (video) (Di giovedì 10 dicembre 2020) «O la smettete o la smettiamo di fare lezione, basta con ste chat! Non sono il vostro schiavo negro». È Bufera al Politecnico di Milano, dopo che una professoressa di Analisi 1 si è rivolta così ad alcuni studenti. Alla lezione online partecipavano gli studenti dei corsi di informatica, ingegneria elettrica, elettronica e dell’automazione. Nel corso della lezione gli studenti hanno chiesto alla professoressa di raddrizzare il foglio sul quale stava scrivendo degli esercizi perché non riuscivano a leggerne una parte. La frase è stata registrata e messa subito in rete. (GUARDA IL video pubblicato da Milano Today) Politecnico, la protesta degli studenti A segnalare l’accaduto, via ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) «O la smettete o la smettiamo di fare lezione, basta con ste chat! Nonil». Èaldi, dopo che unaessoressa di Analisi 1 si è rivolta così ad alcuni studenti. Alla lezione online partecipavano gli studenti dei corsi di informatica, ingegneria elettrica, elettronica e dell’automazione. Nel corso della lezione gli studenti hanno chiesto allaessoressa di raddrizzare il foglio sul quale stava scrivendo degli esercizi perché non riuscivano a leggerne una parte. La frase è stata registrata e messa subito in rete. (GUARDA ILpubblicato daToday), la protesta degli studenti A segnalare l’accaduto, via ...

