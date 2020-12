Nicola Zingaretti fa da paciere tra Conte e Renzi (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Abbiamo in mano la possibilità di cambiare l’Italia. È da irresponsabili dare spazio a rigidità e incomprensioni. La collegialità non è una perdita di tempo e davvero tutti ci devono investire. Ascoltare le osservazioni di merito non è una perdita di tempo. Ricomporre le differenze per continuare degnamente a guidare il Paese non è una perdita di tempo”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Secondo il leader Dem: “Evitare che prevalgano interessi di partito e che ognuno vada per conto proprio non è una perdita di tempo. Piuttosto costruire le condizioni perché questa alleanza politica possa affrontare la ricostruzione italiana, con un afflato più unitario e un senso di appartenenza circa l’impresa che ci aspetta più alto e consapevole, è la sola strada per cogliere le opportunità che, nonostante le difficoltà, la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Abbiamo in mano la possibilità di cambiare l’Italia. È da irresponsabili dare spazio a rigidità e incomprensioni. La collegialità non è una perdita di tempo e davvero tutti ci devono investire. Ascoltare le osservazioni di merito non è una perdita di tempo. Ricomporre le differenze per continuare degnamente a guidare il Paese non è una perdita di tempo”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd,. Secondo il leader Dem: “Evitare che prevalgano interessi di partito e che ognuno vada per conto proprio non è una perdita di tempo. Piuttosto costruire le condizioni perché questa alleanza politica possa affrontare la ricostruzione italiana, con un afflato più unitario e un senso di appartenenza circa l’impresa che ci aspetta più alto e consapevole, è la sola strada per cogliere le opportunità che, nonostante le difficoltà, la ...

fattoquotidiano : Roma, indagati per corruzione i vertici del gruppo Sanigest e un ex componente dello staff di Nicola Zingaretti - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Nicola Zingaretti fa da paciere tra Conte e Renzi - GHERARDIMAURO1 : RT @HuffPostItalia: Nicola Zingaretti fa da paciere tra Conte e Renzi - HuffPostItalia : Nicola Zingaretti fa da paciere tra Conte e Renzi - PallaCarlo : RT @tempoweb: Indagati i vertici del gruppo Sanigest e un ex componente dello staff di Zingaretti #sanigest #nicolazingaretti #corruzione… -