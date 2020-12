Mascherina e distanziamento, Natale 'salvo': il Santa Claus a domicilio conferma la sua presenza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Babbo Natale conferma la sua presenza a Cesena. Dal 2012 c'è un Babbo Natale che il 24 e 25 dicembre fa visita ai bambini della città. E anche quest'anno, seppur con qualche accorgimento in più, ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 10 dicembre 2020) Babbola suaa Cesena. Dal 2012 c'è un Babboche il 24 e 25 dicembre fa visita ai bambini della città. E anche quest'anno, seppur con qualche accorgimento in più, ...

chiaraped : RT @Paolo3_P: Discussione tipo autunno 2020: - Quest’anno l’influenza stagionale è quasi sparita! - Certo, perché tutti indossano la masch… - SeEarn : DIARIO OLE’ – MARADONA, ‘FOLLIA ARGENTINA’: IN TANTI SENZA MASCHERINA E NESSUN DISTANZIAMENTO SOCIALE AL CORTEO DEL… - NCN_it : DIARIO OLE’ – MARADONA, ‘FOLLIA ARGENTINA’: IN TANTI SENZA MASCHERINA E NESSUN DISTANZIAMENTO SOCIALE AL CORTEO DEL… - auropalomba : RT @laura_ceruti: Poi amici guardate che bella mascherina invisibile che indossano questi due innamorati, #Gruber e #Conte loro sì che risp… - artbajw : RT @maicnagioia: Prima se ne va a Dubai, dove non esiste obbligo di mascherina all’aperto e si circola come a luglio in Italia, poi ritorna… -