La conduttrice dopo essere uscita dal reality è tornata a casa dal figlio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gf Vip: Elisabetta Gregoraci riabbraccia il figlio Nathan e fanno l’albero di Natale. Gf Vip: Elisabetta Gregoraci rivede suo figlio Nathan Falco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gf Vip: Elisabetta Gregoraci riabbraccia ilNathan e fanno l’albero di Natale. Gf Vip: Elisabetta Gregoraci rivede suoNathan Falco su Notizie.it.

robertorotunno : @Inter Di solito non ho in simpatia la redazione di Sky, m oggi voglio esprimere solidarietà a tutti i giornalisti… - gianluca_bona : @CucchiRiccardo Quello che proprio non mi è piaciuto è quel 'pensate prima di fare le domande' dopo la domanda di A… - francespadano : #Conte ha fatto il cafone con la conduttrice dandole della scema ('pensate prima di fare le domande') e ha fatto un… - erreelleci : Non è 'nervoso', è MALEDUCATO come SEMPRE ! L'altra volta ad una domanda (dopo una vittoria) ha risposto 'non mi in… - tipiti54 : CONTE ROSICONE RISPONDE MALE A CAPELLO CHE PERÓ GLI FA CAPIRE CHE É TROPPO FACILE RISPONDERE SOLO DOPO LE VITTORIE… -