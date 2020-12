Inter-Shakhtar 0-0, nerazzurri fuori dall’Europa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell'ultima giornata del gruppo B di Champions League, l'Inter pareggia 0-0 con lo Shakhtar e dice addio all'Europa: agli ottavi ci vanno Real Madrid e M'Gladbach, ucraini in Europa League. A San Siro i nerazzurri fanno la gara, mentre la squadra di Castro pensa solo a difendersi. Le occasioni più nitide capitano sui piedi di Lautaro Martinez (clamorosa traversa al 7') e sulla testa di Lukaku, ma è prodigioso il salvataggio di Trubin. Dunque, notte amarissima per l’Inter, che pareggia al ‘Meazza’ contro lo Shakhtar Donetsk (0-0) e abbandona la Champions chiudendo il girone all’ultimo posto, senza raggiungere nemmeno l’Europa League (terzi sono gli ucraini). A centrare gli ottavi sono Real Madrid (primo) e Borussia M’gladbach, che avanza malgrado la sconfitta per 2-0 al ‘Bernabeu’.Primo tempo tattico, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell'ultima giornata del gruppo B di Champions League, l'pareggia 0-0 con loe dice addio all'Europa: agli ottavi ci vanno Real Madrid e M'Gladbach, ucraini in Europa League. A San Siro ifanno la gara, mentre la squadra di Castro pensa solo a difendersi. Le occasioni più nitide capitano sui piedi di Lautaro Martinez (clamorosa traversa al 7') e sulla testa di Lukaku, ma è prodigioso il salvataggio di Trubin. Dunque, notte amarissima per l’, che pareggia al ‘Meazza’ contro loDonetsk (0-0) e abbandona la Champions chiudendo il girone all’ultimo posto, senza raggiungere nemmeno l’Europa League (terzi sono gli ucraini). A centrare gli ottavi sono Real Madrid (primo) e Borussia M’gladbach, che avanza malgrado la sconfitta per 2-0 al ‘Bernabeu’.Primo tempo tattico, ...

