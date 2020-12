Il Governo chiarisce i dubbi sugli spostamenti (Di giovedì 10 dicembre 2020) All'indomani dell'ultimo Dpcm, restano molti i dubbi degli italiani. Le Faq del Governo chiariscono quesiti su spostamenti, anziani, quarantena. Dpcm Natale: dubbi degli italiani su domicilio, residenza e abitazione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) All'indomani dell'ultimo Dpcm, restano molti idegli italiani. Le Faq delchiariscono quesiti su, anziani, quarantena. Dpcm Natale:degli italiani su domicilio, residenza e abitazione su Notizie.it.

scuolainforma : #Natale e #Capodanno 2020/21: il #Governo chiarisce le regole da seguire #faq - GabrieleMarroni : @GeMa7799 Caro Renzi che corri a Roma e dici di essere alle Cascine. . Se ti danno qualcosa in più cambi subito ide… - Alessan67284798 : @NestSilvia @davidallegranti Doveva essere uno dei primi passi del nuovo governo, ma sappiamo come è andata. Ciò c… - faberskj : @marika_mk La circolare è un atto amministrativo, che chiarisce e/o integra i provvedimenti dell’autorità. Non capi… - esilisola : RT @elixprimo: Dpcm, Viminale chiarisce: da 400 a 3.000 euro per chi viola misure, dimenticano di mettere in evidenza che si applicano solo… -