GF VIP 5 | Dayane non sopporta gli scherzi di Selvaggia e Giulia «La gente sta morendo di fame e voi buttate il cibo»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Mello (US Endemol Shine) Si erano tanto supportate, ma qualcosa si è rotto negli ultimi giorni. Nonostante la complicità iniziale,Mello sembra infatti nonre più la presenza diRoma eSalemi nella casa del Grande Fratello Vip ed è bastato un semplice scherzo, che l’ha svegliata alle prime luci dell’alba, per litigare in maniera accesa con l’ex partecipante di Temptation Island.sono entrate in stanza, insieme a Giacomo Urtis, per svegliare Pretelli, interrompendo di fatto il sonno di. Dopo essersi lamentata con tutti i suoi compagni, la Mello ha cercato di spiegare il suo punto di vista alla Roma, che però non ha voluto ascoltarla: “C’è poco da parlare. Era uno scherzo. Non c’ho ...