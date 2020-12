Forchielli indagato, evasione fiscale da 3,9 milioni. L’imprenditore che spara a zero sul Governo nel mirino dei pm (Di giovedì 10 dicembre 2020) La procura di Milano indaga su Alberto Forchielli, contestandogli una presunta evasione fiscale da 3,9 milioni di euro. L’imprenditore e noto volto televisivo, esperto di economia cinese, è sotto inchiesta per due società lussemburghesi, di cui secondo l’accusa è amministratore di fatto. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha notificato l’avviso di conclusione indagini a Forchielli e ad altre tre persone, responsabili delle stesse società. L’avviso di conclusione delle indagini, che potrebbe portare anche alla richiesta di processo per i quattro indagati accusati di omessa dichiarazione dei redditi, vede al centro due società del gruppo finanziario Mandarin che si occupa di fondi di investimento e, in particolare, la “Mandarin capital management sa” e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) La procura di Milano indaga su Alberto, contestandogli una presuntada 3,9di euro.e noto volto televisivo, esperto di economia cinese, è sotto inchiesta per due società lussemburghesi, di cui secondo l’accusa è amministratore di fatto. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha notificato l’avviso di conclusione indagini ae ad altre tre persone, responsabili delle stesse società. L’avviso di conclusione delle indagini, che potrebbe portare anche alla richiesta di processo per i quattro indagati accusati di omessa dichiarazione dei redditi, vede al centro due società del gruppo finanziario Mandarin che si occupa di fondi di investimento e, in particolare, la “Mandarin capital management sa” e ...

