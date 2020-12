Festa in casa tra 15 ragazzi, i vicini chiamano la polizia: fuga in bagno e per le scale, ma è multa da 6000 euro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hanno organizzato una Festa privata in un piccolo appartamento a Verona , ignorando i divieti del Dpcm, così 15 giovani di nazionalità spagnola, tutti appartenenti al programma di studio ' Erasmus ', ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hanno organizzato unaprivata in un piccolo appartamento a Verona , ignorando i divieti del Dpcm, così 15 giovani di nazionalità spagnola, tutti appartenenti al programma di studio ' Erasmus ', ...

mr_pac : RT @MedBunker: Io ricordo il caldo, la TV a colori, le bandiere fatte a casa, i clacson, la festa. L’ingenuità da ragazzo felice. Un po’ di… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Verona, festa in casa tra 15 ragazzi. I vicini chiamano la polizia: fuga in bagno e per le scale, ma arriva la multa da 6000 e… - RADIOBRUNO1 : Ad avvertire la Polizia, alcuni vicini #Verona #festa #multa #10dicembre #RadioBruno - Satiro63148443 : RT @il_Timone: Nella storia della Santa Casa sono oltre 1.200 le segnalazioni di miracoli avvenuti, Il Timone nel 2016 ha intervistato Fior… - Tarchezio : RT @il_Timone: Nella storia della Santa Casa sono oltre 1.200 le segnalazioni di miracoli avvenuti, Il Timone nel 2016 ha intervistato Fior… -