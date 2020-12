Danza: “Voglio la luna” del Gruppo e-Motion in streaming (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paesaggi del Corpo Festival: Gruppo e-Motion presenta in streaming “Voglio la luna”. Appuntamento il 12 dicembre alle ore 21.00 Ultimo appuntamento della prima edizione di Paesaggi del Corpo Festival Internazionale di Danza Contemporanea con Gruppo e-Motion che presenta, il 12 dicembre alle ore 21 in diretta streaming, Voglio la Luna, progetto coreografico realizzato in occasione dei cinquant’anni dell’allunaggio, di cui Francesca La… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paesaggi del Corpo Festival:e-presenta inla. Appuntamento il 12 dicembre alle ore 21.00 Ultimo appuntamento della prima edizione di Paesaggi del Corpo Festival Internazionale diContemporanea cone-che presenta, il 12 dicembre alle ore 21 in diretta, Voglio la Luna, progetto coreografico realizzato in occasione dei cinquant’anni dell’allunaggio, di cui Francesca La… L'articolo Corriere Nazionale.

IsabellaNicosia : @chartssamsmith @samsmith Danza Danza che ti passa e non pensarci più Love you ti voglio tanto bene una tua ammiratrice ?????????????????????? - FALLIVG4YAh : danza ma non so se voglio continuare maybe faccio basket - invisibile89 : RT @maryrose_ds: Danza con me. Ti voglio toccare. Voglio toccare le cose che sono mie, che appartengono a me. Il paziente inglese https… - maryrose_ds : Danza con me. Ti voglio toccare. Voglio toccare le cose che sono mie, che appartengono a me. Il paziente inglese -

Ultime Notizie dalla rete : Danza “Voglio Natale gourmet: confezioni d'autore per Callipo disegnate da Antonio Aricò Fortune Italia