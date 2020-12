Cyberpunk 2077 giocato in diretta alle 14 su console!

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di tornare a parlare di Night City, di innesti cibernetici, di potenti corporazioni, di V e di Johnny Silverhand. È tempo di una nuovadedicata a quello che sicuramente è il gioco del momento:! Dopo avervi parlato del titolo nella nostra recensione die avervi mostrato ampiamente la versione PC, ecco l'occasione per vedere il titolo in movimento su console. La nostra Virginia Paravani ci trasporterà all'interno dell'immaginario tratteggiato dai papà di The Witcher (ovviamente ispirandosi all'apprezzatissimo gioco di ruolo cartaceo) in una live da non perdere per scoprire molti segreti dell'action RPG disponibile da oggi e per scoprire come gira il titolo su Xbox Series X. Abbiamo già scritto di una situazione pessima su PS4 e Xbox One ma com'è la versione per ...

akumanomiyu : RT @InstantGamingIT: Cyberpunk 2077 raggiunge 1 milione di giocatori simultanei su Steam al lancio, probabilmente il più grande debutto di… - Eurogamer_it : Cyberpunk 2077 giocato in diretta su console! Appuntamento alle 14 #Cyberpunk2077 - InstantGamingIT : Cyberpunk 2077 raggiunge 1 milione di giocatori simultanei su Steam al lancio, probabilmente il più grande debutto… - EntropiaCosmica : RT @LuccaCandG: La chiacchierata con Daniele Duri di CD PROJEKT RED direttamente dal canale di @TheGamesMachine, durante #LuccaChaNGes, su… -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Secondo alcune analisi preliminare Cyberpunk 2077 sembra girare meglio su Xbox Series X rispetto a PlayStation 5 ...Diversi problemi di performance affliggono la versione PlayStation 4 di Cyberpunk 2077: ne parliamo in un video dedicato.Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità.Cyberpunk 2077 is an open-world, action-adventure story set in Night City, a megalopolis obsessed with power, glamour and body modification. You play as V, a mercenary outlaw going after a one-of-a-kind implant that is the key to immortality.Cyberpunk 2077 è un videogioco di ruolo action-adventure, in uscita il 10 dicembre del 2020, sviluppato da CD Projekt RED e pubblicato da CD Projekt per Xbox One, Microsoft Windows, PlayStation 4 e Google Stadia. Si tratta di un adattamento del gioco di ruolo Cyberpunk 2020 ().Inoltre, tutte le persone che hanno acquistato il gioco su Xbox One e PlayStation 4, potranno giocarci ...