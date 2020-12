Coronavirus | Nicaso | Traffico droga anche in lockdown | rotte diversificate continuamente

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Ilinternazionale dicontinua a essere la principale fonte di ricchezza delle organizzazioni criminali. E l'hanno continuato a gestiredurante il primo. E sono cambiate delle strategie, a dimostrazione di una regia quasi unica che porta ad esempio a diversificarele". Così Antonio, docente universitario e autore insieme al procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri del libro 'Ossigeno illegale', intervenendo a #UNLOCK IT, seconda edizione di SUDeFUTURI, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, che si tiene fino all'11 dicembre in diretta streaming dal Palazzo dell'Informazione di AdnKronos, in piazza Mastai a Roma, sugli affari delle mafie nell'emergenza ...