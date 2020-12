Coronavirus | Napoli ancora nell’incubo | Hysaj e Rrahmani positivi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilè sempre più sfortunato in ottica turnover. A poche ore dalla decisiva sfida contro la Real Sociedad, valevole per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, arriva la notizia dellatà di due calciatori. Si tratta, nella fattispecie, di Amine di Elseid. A darne la notizia è stata la stessa società partenopea con un tweet, in seguito al consueto test da parte dell’UEFA. ? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseidche si sono rizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone.— Official SSC(@ssc) December 10, 2020e ...

calciodangolo_ : ??#SerieA, due nuovi positivi nel #Napoli! L'elenco aggiornato dei positivi e negativi al #Coronavirus ?? - Angolo_Atalanta : ??#SerieA, due nuovi positivi nel #Napoli! L'elenco aggiornato dei positivi e negativi al #Coronavirus ?? - Angolo_Viola : ??#SerieA, due nuovi positivi nel #Napoli! L'elenco aggiornato dei positivi e negativi al #Coronavirus ?? - Angolo_Lazio : ??#SerieA, due nuovi positivi nel #Napoli! L'elenco aggiornato dei positivi e negativi al #Coronavirus ?? - Angolo_Inter : ??#SerieA, due nuovi positivi nel #Napoli! L'elenco aggiornato dei positivi e negativi al #Coronavirus ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli

Tutti i giocatori ancora positivi al Coronavirus in Serie A tra nuovi contagi e guariti, l’elenco completo aggiornato L’emergenza Coronavirus in Italia, e non solo, continua a dilagare. Purtroppo la p ...Nuovi contagi da Covid-19 in casa Napoli. A poche ore dalla partita di Europa League contro la Real Sociedad, il club azzurro ha così twittato. "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri ma ...A Napoli dove, da ottobre 2020, si sono registrati solo 5 casi di positività al Coronavirus su 5.200 cinesi censiti, l’ipotesi dell’appropriazione del farmaco attraverso il mercato nero paventata...Coronavirus a Napoli, calano i ricoveri: Cotugno non più saturo. Napoli > Cronaca. Giovedì 26 Novembre 2020 di Ettore Mautone. 1,8 mila; In termini marinareschi si direbbe che gli ospedali ...11.25 - Comunicato Napoli: ripositivizzati Hysaj e Rrahmani. Sono in isolamento in attesa dei nuovi test - Comunicato del Napoli, che tramite i profili.