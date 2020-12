Con un'ora in più di sonno gli studenti vanno meglio a scuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Dormire di più aumenta il livello di attenzione e migliora le prestazioni scolastiche. È quanto ha dimostrato lo studio pilota coordinato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma e pubblicato sulla rivista Nature and Science of Sleep. I risultati della ricerca, condotta su studenti del primo anno delle superiori dell'istituto “Ettore Majorana” di Brindisi, suggeriscono che posticipare l'orario d'ingresso alle lezioni, inciderebbe positivamente sul rendimento scolastico. “Se solo avessi dormito un'ora in più!”, una affermazione molto ricorrente, quanto vera secondo la scienza: il sonno, infatti, oltre a essere una attività naturale, è strettamente correlato con il potenziamento di altre funzioni cognitive come l'apprendimento, la concentrazione e l'attenzione, ma anche con il mantenimento dell'equilibrio psico-emotivo e ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Dormire di più aumenta il livello di attenzione e migliora le prestazioni scolastiche. È quanto ha dimostrato lo studio pilota coordinato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma e pubblicato sulla rivista Nature and Science of Sleep. I risultati della ricerca, condotta sudel primo anno delle superiori dell'istituto “Ettore Majorana” di Brindisi, suggeriscono che posticipare l'orario d'ingresso alle lezioni, inciderebbe positivamente sul rendimento scolastico. “Se solo avessi dormito un'ora in più!”, una affermazione molto ricorrente, quanto vera secondo la scienza: il, infatti, oltre a essere una attività naturale, è strettamente correlato con il potenziamento di altre funzioni cognitive come l'apprendimento, la concentrazione e l'attenzione, ma anche con il mantenimento dell'equilibrio psico-emotivo e ...

