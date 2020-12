Champions, l'Inter si è eliminata da sola. Brava Atalanta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta l'Inter è arrivata ultima in un girone di Champions League. Inaspettata. #UCL… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - pisto_gol : Int-Shk 0:0 L’Inter spreca la possibilità di andare agli 8^ colpisce una traversa con Lautaro,spreca una palla-gol… - milanista_TO : RT @mr9_88: Quindi negli ultimi 10 anni ha fatto più ottavi di finale di Champions il Milan che l’Inter nonostante 8 anni che non ci qualif… - andreabuda90 : RT @_ThousandN: L'Inter è la prima squadra dei primi cinque campionati d'Europa a mancare la qualificazione agli ottavi di Champions per tr… -