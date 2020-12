Capello ricorda Maradona e Rossi e si commuove: “Allenatevi bene perchè quando arriverò io vi farò correre” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si commuove Fabio Capello in diretta su Sky per ricordare Paolo Rossi scomparso la scorsa notte all'età di 64 anni e Diego Maradona morto lo scorso 25 novembre dopo aver festeggiato le 60 primavere. L'ex allenatore di Milan e Real Madrid ha avuto questo messaggio per i due campioni deceduti: “So che state palleggiando insieme. Allenatevi bene perchè quando arriverò io vi farò correre”. Uno degli omaggi più belli per Diego e Pablito che hanno messo fuori anche il Capello sensibile e non burbero.caption id="attachment 1063279" align="alignnone" width="1200" Paolo Rossi (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) SiFabioin diretta su Sky perre Paoloscomparso la scorsa notte all'età di 64 anni e Diegomorto lo scorso 25 novembre dopo aver festeggiato le 60 primavere. L'ex allenatore di Milan e Real Madrid ha avuto questo messaggio per i due campioni deceduti: “So che state palleggiando insieme. Allenateviio vi. Uno degli omaggi più belli per Diego e Pablito che hanno messo fuori anche ilsensibile e non burbero.caption id="attachment 1063279" align="alignnone" width="1200" Paolo(getty images)/caption ITA Sport Press.

