Blangiardo (Istat): “La statistica è importante anche a scuola, occorre valutare bene i dati fin da piccoli” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Durante il talk con il portale Skuola.net, Il Presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, ha spiegato ai ragazzi l’importanza della statistica per capire il mondo in cui vivono e per conoscere davvero come si comporta la Generazione Z. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Durante il talk con il portale Skuola.net, Il Presidente dell', Gian Carlo, ha spiegato ai ragazzi l’importanza dellaper capire il mondo in cui vivono e per conoscere davvero come si comporta la Generazione Z. L'articolo .

