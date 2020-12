Archeologi | addio a Jacques Dumarçay | il salvatore dei templi di Angkor

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Parigi, 10 dic. - (Adnkronos) - L'archeologo francese, l'artefice dei grandi restauri di, in Cambogia, fino al 1971, poco prima che i Khmer Rossi salissero al potere, e di nuovo nel 1991, è morto a Saint-Rémy-lès-Chevreuse, vicino a Parigi, all'età di 94 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal quotidiano francese "Le Monde" a funerali avvenuti per volontà del defunto. Con il suo eccezionale lavoro storico eco,ha contribuito in maniera determinante alla salvaguardia deidi(IX-XV secolo) e all'iscrizione nel 1992 del sitoco più importante della Cambogia nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Dopo gli studi di arte, architettura ea a ...