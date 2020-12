Voti addio alle primarie: tornano i giudizi. Plauso dell’Anief (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – tornano i giudizi descrittivi per gli allievi dai 6 agli 11 anni, vanno in archivio le valutazioni in decimi che hanno contrassegnato gli ultimi anni. Dall’anno scolastico in corso, il 2020/21, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà dunque espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica attraverso, un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. A stabilirlo è stato il ministero dell’Istruzione con l’Ordinanza 172 del 4 dicembre inviata alle scuole: niente più Voti numerici nella valutazione periodica e finale, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato lo scorso mese di giugno. Per l’amministrazione scolastica il ritorno al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) –descrittivi per gli allievi dai 6 agli 11 anni, vanno in archivio le valutazioni in decimi che hanno contrassegnato gli ultimi anni. Dall’anno scolastico in corso, il 2020/21, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà dunque espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dIndicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica attraverso, uno descrittivo riportato nel documento di valutazione. A stabilirlo è stato il ministero dell’Istruzione con l’Ordinanza 172 del 4 dicembre inviatascuole: niente piùnumerici nella valutazione periodica e finale, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato lo scorso mese di giugno. Per l’amministrazione scolastica il ritorno al ...

