Volley | SuperLega | Trento strapazza Modena | Canarini in crisi nera Verona espugna Ravenna

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi sono andati in scena due recuperi della, il massimo campionato italiano dimaschile. Si tratta di incontri che erano stati rinviati a causa di troppe positività al Covid-19.ha sconfittocon un roboante 3-0 (26-24; 25-22; 25-20) nel big-match giocato tra le mura amiche. I dolomitici hanno ottenuto il secondo successo consecutivo in campionato dopo quello al tie-break controe riescono finalmente ad avere record pari dopo un avvio di stagione stentato: 5-5, 15 punti all’attivo e ottavo posto in classifica ma con due partite giocate in meno rispetto alle prrime sei della classe (vincendole entrambe nettamente risalirebbe al quarto posto, a -1 da Vibo Valentia). Isono in: quarto ko di fila, ...