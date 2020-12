Usa, per la prima volta nella storia un afroamericano a capo del Pentagono: Biden sceglie il generale in pensione Lloyd Austin (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da settimane l’attesa si concentrava su Michele Flournoy, veterana del Pentagono che sembrava destinata a rompere il tetto di cristallo a capo degli oltre 1,3 milioni di militari Usa, diventando la prima donna alla guida del ministero della Difesa americano. Ma la sua nomina è sfumata: il presidente eletto Joe Biden ha infatti scelto il generale in pensione Lloyd Austin, 67 anni, ex comandante delle truppe americane in Iraq, che sarebbe il primo afroamericano a guidare il dipartimento. Una scelta destinata a sollevare diverse critiche, soprattutto per la decisione di affidare l’incarico a un ex militare proprio come fece Donald Trump con James Mattis, invece di riconsegnare il Dipartimento a un civile nel segno di un ritorno alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da settimane l’attesa si concentrava su Michele Flournoy, veterana delche sembrava destinata a rompere il tetto di cristallo adegli oltre 1,3 milioni di militari Usa, diventando ladonna alla guida del ministero della Difesa americano. Ma la sua nomina è sfumata: il presidente eletto Joeha infatti scelto ilin, 67 anni, ex comandante delle truppe americane in Iraq, che sarebbe il primoa guidare il dipartimento. Una scelta destinata a sollevare diverse critiche, soprattutto per la decisione di affidare l’incarico a un ex militare proprio come fece Donald Trump con James Mattis, invece di riconsegnare il Dipartimento a un civile nel segno di un ritorno alla ...

