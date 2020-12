Trapani | Arrestati giovani rapinatori

Leggi su tvio

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Avevano minacciato un trentaquattrenne trapanese, sottraendogli uno zaino, i duelunedì sera dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della locale Procura. I, lo scorso 8 settembre, lungo via Mura di Tramontana, si erano avvicinati... L'articolo puoi vederlo su: Tvio