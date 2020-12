Temtem è disponibile ora su PS5 in accesso anticipato

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'MMORPG ispirato ai Pokémon e sviluppato da Crema, ovvero, è oraper PlayStation 5 in. Dopo un periodo solo su PC, il gioco che vi consente di catturare adorabili mostriciattoli, fa il suo debutto in esclusiva sulla console next-gen di Sony.è un gioco di raccolta di creature dal multigiocatore sconfinato in cui partirete all'avventura nell'incantevole arcipelago di Airborne insieme alla vostra squadra di. I giocatori possono catturare tutti i Tem, sfidare altri cacciatori, personalizzare la propria casa o partecipare all'avventura di un amico in un'esperienza co-op completa. Il gioco di ruolo è stato lanciato insu PS5 e può essere acquistato ora per 40 euro (o 60 euro per ...