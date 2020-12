Supermanager per il Recovery Plan: è già partito il totonomi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La mediazione nel governo sulla governance e i contenuti del Recovery Plan italiano ancora non è stata trovata. Ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, facendo il punto con i vertici della maggioranza giallorossa, ha preferito prendersi qualche altro giorno per evitare il muro contro muro con Matteo Renzi. Ma non solo, visto che anche il ministro della Salute Roberto Speranza lamenta la scarsità delle risorse destinate alla sanità. E pure una grossa fronda del Pd sarebbe contraria alla task force prevista da Conte. Intanto però – scrive oggi il Corriere – è già partito il totonomi di quella che dovrebbe essere, almeno nei piani di Conte, la squadra dei sei Supermanager che dovranno amministrare i 209 miliardi di euro destinati all’Italia dal programma europeo Next Generation Eu. Persone ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La mediazione nel governo sulla governance e i contenuti delitaliano ancora non è stata trovata. Ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, facendo il punto con i vertici della maggioranza giallorossa, ha preferito prendersi qualche altro giorno per evitare il muro contro muro con Matteo Renzi. Ma non solo, visto che anche il ministro della Salute Roberto Speranza lamenta la scarsità delle risorse destinate alla sanità. E pure una grossa fronda del Pd sarebbe contraria alla task force prevista da Conte. Intanto però – scrive oggi il Corriere – è giàildi quella che dovrebbe essere, almeno nei piani di Conte, la squadra dei seiche dovranno amministrare i 209 miliardi di euro destinati all’Italia dal programma europeo Next Generation Eu. Persone ...

La bozza di norma sulla governance del Recovery Plan illustrata con tanto di slide dal premier Conte ha scatenato la furia della ministra renziana Bellanova ...

A differenza di quanto si era detto all’inizio, non dovrebbero essere pescati dai vertici delle partecipate pubbliche. Il Corriere parla di Riccardo Cristadoro, a cui sarebbe affidato il coordinamento ...

