Striscioni e messaggi con offese e minacce al parroco: “Per colpa sua non lavoriamo più” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agnello (Na) – Minacciavano il parroco con messaggi su whatsapp, lettere e addirittura Striscioni esposti all’esterno della chiesa perché lo ritenevano responsabile della fine anticipata della loro attività. Due persone di 60 anni, entrambi residenti a Sant’Agnello (Napoli), sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal sacerdote. Dovranno mantenere una distanza di almeno 500 metri. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Sorrento dopo l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina guidata da Nunzio Fragliasso. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due ritenevano che il sacerdote avesse ”avuto una parte determinante nella perdita della concessione della loro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agnello (Na) – Minacciavano ilconsu whatsapp, lettere e addiritturaesposti all’esterno della chiesa perché lo ritenevano responsabile della fine anticipata della loro attività. Due persone di 60 anni, entrambi residenti a Sant’Agnello (Napoli), sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal sacerdote. Dovranno mantenere una distanza di almeno 500 metri. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Sorrento dopo l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina guidata da Nunzio Fragliasso. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due ritenevano che il sacerdote avesse ”avuto una parte determinante nella perdita della concessione della loro ...

