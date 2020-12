Solomon: “Faremo di tutto per fermare Lukaku, vogliamo almeno un pareggio a San Siro” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Manor Solomon, esterno offensivo classe ’99 dello Shakhtar Donetsk, ha parlato alla Gazzetta dello Sport:“Questa Champions ci ha insegnato che nulla, proprio nulla, è impossibile: inutile cercare razionalità. Ora vogliamo almeno un pari.Faremo di tutto per fermare Lukaku: è una bestia, un mostro. Se è in vena, inarrestabile. Ed è pure sottovalutato: dovrebbe essere considerato tra i più grandi nel suo ruolo. Quando l’Inter lo ha preso mi sono chiesto: perché il Manchester United si prova di uno così?”. Foto: Shakhtar sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Manor, esterno offensivo classe ’99 dello Shakhtar Donetsk, ha parlato alla Gazzetta dello Sport:“Questa Champions ci ha insegnato che nulla, proprio nulla, è impossibile: inutile cercare razionalità. Oraun pari.Faremo diper: è una bestia, un mostro. Se è in vena, inarrestabile. Ed è pure sottovalutato: dovrebbe essere considerato tra i più grandi nel suo ruolo. Quando l’Inter lo ha preso mi sono chiesto: perché il Manchester United si prova di uno così?”. Foto: Shakhtar sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

