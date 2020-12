Shopping online, il decalogo della Polizia Postale per non essere truffati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È iniziata la corsa agli acquisti dei regali di Natale e la Polizia Postale mette in guardia dai rischi della rete, fornendo consigli utili per evitare di incappare in potenziali truffe. Consigli come non fidarsi di chi chiede di essere contattato al di fuori della piattaforma di annunci, diffidare di un oggetto in vendita a prezzi irrisori, chiedere sempre a chi vende maggiori informazioni su quel che si vuole acquistare, soprattutto se le foto sembrano troppo belle per essere vere. Si tratta di consigli particolarmente utili all’avvicinarsi del Natale quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo. La scelta di acquistare in rete è spesso legata anche alla possibilità di ottenere risparmi, oltre alla comodità, ma alcune ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È iniziata la corsa agli acquisti dei regali di Natale e lamette in guardia dai rischirete, fornendo consigli utili per evitare di incappare in potenziali truffe. Consigli come non fidarsi di chi chiede dicontattato al di fuoripiattaforma di annunci, diffidare di un oggetto in vendita a prezzi irrisori, chiedere sempre a chi vende maggiori informazioni su quel che si vuole acquistare, soprattutto se le foto sembrano troppo belle pervere. Si tratta di consigli particolarmente utili all’avvicinarsi del Natale quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo. La scelta di acquistare in rete è spesso legata anche alla possibilità di ottenere risparmi, oltre alla comodità, ma alcune ...

