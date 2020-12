“Se è rifatta? Ho pagato io l’intervento”. Elisabetta Gregoraci, anche dopo il GF Vip non c’è pace (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non c’è tranquillità per Elisabetta Gregoraci. Uscendo dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ pensava probabilmente di mettersi alle spalle veleni e polemiche, invece non è così. Continuano a girare su di lei voci molto negative, nonostante le abbia smentite in più di un’occasione. E c’è una persona in particolare che sta sbroccando tantissimo, rivelando aneddoti sulla vita personale dell’ex moglie di Flavio Briatore. Dichiarazioni che faranno infuriare non poco l’ormai ex gieffina. Colui che la sta attaccando ripetutamente è Mino Magli, che si considera l’ex fidanzato di Elisabetta. Ritiene infatti che la loro relazione sentimentale sia durata ben sette anni. La donna ha invece detto di non essere mai stata legata a lui, che è stato unicamente un amico della sua famiglia. Magli ha parlato dei tradimenti fatti dalla conduttrice a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non c’è tranquillità per. Uscendo dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ pensava probabilmente di mettersi alle spalle veleni e polemiche, invece non è così. Continuano a girare su di lei voci molto negative, nonostante le abbia smentite in più di un’occasione. E c’è una persona in particolare che sta sbroccando tantissimo, rivelando aneddoti sulla vita personale dell’ex moglie di Flavio Briatore. Dichiarazioni che faranno infuriare non poco l’ormai ex gieffina. Colui che la sta attaccando ripetutamente è Mino Magli, che si considera l’ex fidanzato di. Ritiene infatti che la loro relazione sentimentale sia durata ben sette anni. La donna ha invece detto di non essere mai stata legata a lui, che è stato unicamente un amico della sua famiglia. Magli ha parlato dei tradimenti fatti dalla conduttrice a ...

JuliaGoldmine : RT @obtort0collo: 'dopo che x si è rifatta si è sentita meglio con se stessa quindi era la cosa giusta per lei ??' non è un'argomentazione.… - cypherhellblade : RT @obtort0collo: 'dopo che x si è rifatta si è sentita meglio con se stessa quindi era la cosa giusta per lei ??' non è un'argomentazione.… - border_ichigo : RT @obtort0collo: 'dopo che x si è rifatta si è sentita meglio con se stessa quindi era la cosa giusta per lei ??' non è un'argomentazione.… - vicevongola : @Guzziv72 Se votassero non sarebbero più in missione e andrebbe rifatta la procedura, lo spiegò Claudio. Lo stipendio non c'entra nulla. - uglyradfem : RT @obtort0collo: 'dopo che x si è rifatta si è sentita meglio con se stessa quindi era la cosa giusta per lei ??' non è un'argomentazione.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se rifatta Liga, Athletic Bilbao-Cadice: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli