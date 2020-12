Salvini incontra Conte: riapertura scuole rischia di aumentare i contagi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Breve colloquio tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte al termine dell'intervento del leader leghista in Senato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Breve colloquio tra Matteoe Giuseppeal termine dell'intervento del leader leghista in Senato. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Salvini incontra Manovra, Salvini incontra i sindacati: "Emerse posizioni comuni" Adnkronos Salvini a colloquio con Conte: "Pronti al confronto. Allentare regole a Natale"

Salvini, come riferiscono fonti della Lega, si è avvicinato al premier chiedendo un incontro urgente sull’apertura delle scuole e sulle chiusure di Natale. In particolare, il leader leghista ha ...

Rocco Turi: “Povero Saviano! Tanta rabbia e troppa solitudine nelle tue analisi sul Paese”.

“Nel momento in cui Roberto Saviano dà del “bastardo” a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni- spiega in questa sua analisi il sociologo Rocco Turi- “Saviano mi ricorda molto da vicino Umberto Eco, e le c ...

