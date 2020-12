Ruba i dati attraverso mail “Phishing” | denunciato truffatore minorenne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hannoun ragazzo della provincia di Perugia, ritenuto responsabile del reato di “Truffa”. L’attività d’indagine condotta dai Carabinieri prende spunto dalla denuncia sporta dalla titolare di una carta prepagata, indebitamente utilizzata per effettuare acquisti online.una serie di accertamenti i Carabinieri sono risaliti all’identità del presunto responsabile, non ancora maggiorenne, che è stato quindi deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Molti avranno certamente ricevuto qualche strano SMS ocon richiesta di comunicare iper favorire una pseudo “verifica” in atto da parte della banca o dalle Poste. L’Arma invita a diffidare da questepoiché ...