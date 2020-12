Roma, la protesta dei ristoratori torna in piazza: dal governo solo “elemosine” e “bugie” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Monta la protesta dei ristoratori. E con le recriminazioni, aumentano indignazione e rabbia. ristoratori, cocktail bari e albergatori si sono dai appuntamento oggi, in piazza a Roma (video da Mediasetplay). E non solo perché non hanno avuto ancora i famosi “ristori”. Ma anche contro coprifuoco e misure restrittive agite contro le loro attività. E a dispetto di analisi degli esperti consulenti di governo e logica decisionale. I rappresentanti di categorie protestano e le telecamere di Mattino 5 raccolgono e registrano il malcontento. Il Movimento imprese ospitalità, ai microfoni del programma di canale 5, rilancia le accuse. E ribadisce di non condividere la decisione di chiudere tutto. Anzi, di più: gli imprenditori che quel mondo rappresentano con la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Monta ladei. E con le recriminazioni, aumentano indignazione e rabbia., cocktail bari e albergatori si sono dai appuntamento oggi, in(video da Mediasetplay). E nonperché non hanno avuto ancora i famosi “ristori”. Ma anche contro coprifuoco e misure restrittive agite contro le loro attività. E a dispetto di analisi degli esperti consulenti die logica decisionale. I rappresentanti di categorieno e le telecamere di Mattino 5 raccolgono e registrano il malcontento. Il Movimento imprese ospitalità, ai microfoni del programma di canale 5, rilancia le accuse. E ribadisce di non condividere la decisione di chiudere tutto. Anzi, di più: gli imprenditori che quel mondo rappresentano con la ...

massimosab : RT @SecolodItalia1: Roma, la protesta dei ristoratori torna in piazza: dal governo solo “elemosine” e “bugie” - SecolodItalia1 : Roma, la protesta dei ristoratori torna in piazza: dal governo solo “elemosine” e “bugie” - Frra_Roma : RT @foisluca84: A Parigi sta succedendo qualcosa di storico: il quarto uomo chiama 'negro' un panchinaro del Basaksehir e entrambe le squad… - roma_paoletta : RT @foisluca84: A Parigi sta succedendo qualcosa di storico: il quarto uomo chiama 'negro' un panchinaro del Basaksehir e entrambe le squad… - Ludovica2019 : RT @Gian_Maiorana: @CarloCalenda Oggi ci sarà una manifestazione a Roma per protestare contro le inadempienze del MUR nel gestire il test d… -