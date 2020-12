Resta incastrata nella vasca da bagno per sei giorni | si salva bevendo l’acqua del rubinetto

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una vicenda singolare ha come protagonista una pensionata che per seiè rimastada. La notizia arriva dalla Francia e la donna ottantenne è diventata famosa proprio a causa della disavventura vissuta all’interno della sua abitazione. Sola e senza nessuno che potesse darle aiuto la malcapitata si è trovata a trascorrere quasi una settimana all’interno della sua toilette, bloccata e impossibilitata a muoversi. Arla però uno stratagemma studiato dalla signora che le ha permesso di sopravvivere tutto quel tempo senza cibo e beni di altra necessità. Bloccatada, sopravvive grazie aldelLa pensionata, protagonista della vicenda ...

Nottambulalulu : RT @LoPsihologo: Quando mi resta quando resta incastrata una incastrata la merendina nella la merendina macchinetta… - Kaori9876 : RT @LoPsihologo: Quando mi resta quando resta incastrata una incastrata la merendina nella la merendina macchinetta… - Biancaneuro : RT @LoPsihologo: Quando mi resta quando resta incastrata una incastrata la merendina nella la merendina macchinetta… - VENERDI1717 : RT @LoPsihologo: Quando mi resta quando resta incastrata una incastrata la merendina nella la merendina macchinetta… - MartinaMagica : RT @LoPsihologo: Quando mi resta quando resta incastrata una incastrata la merendina nella la merendina macchinetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Resta incastrata

CrotoneNews

Una vicenda singolare ha come protagonista una pensionata che per sei giorni è rimasta incastrata nella vasca da bagno ...E’ stato così contattato il proprietario del terreno, che ha spiegato di non essersi accorto del fatto, anche perché non è il proprietario del cane.