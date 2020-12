Regione Lazio, ufficiale l’anticipo dei saldi invernali: ecco quando inizieranno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Approvata la delibera che permette alle attività di anticipare i saldi invernali, si potrà iniziare 30 giorni prima. La data stabilita quest’anno era quella del 12 gennaio 2021, ma ora sarà anticipata al 12 dicembre. La richiesta dei saldi anticipati era già nell’aria ed oggi è stata resa ufficiale. Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano dichiara in una nota che “Si tratta di una deroga essenziale, che abbiamo fortemente auspicato, in un momento delicatissimo per la nostra economia.” Leggi anche: Roma. ecco gli orari di supermercati, negozi, attività artigianali dal 9 dicembre al 6 gennaio Perché anticipare i saldi invernali L’esigenza di anticipare i saldi nasce dal noto calo dei consumi, legato alla pandemia da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Approvata la delibera che permette alle attività di anticipare i, si potrà iniziare 30 giorni prima. La data stabilita quest’anno era quella del 12 gennaio 2021, ma ora sarà anticipata al 12 dicembre. La richiesta deianticipati era già nell’aria ed oggi è stata resa. Il consigliere regionale del Pd, Michela Califano dichiara in una nota che “Si tratta di una deroga essenziale, che abbiamo fortemente auspicato, in un momento delicatissimo per la nostra economia.” Leggi anche: Roma.gli orari di supermercati, negozi, attività artigianali dal 9 dicembre al 6 gennaio Perché anticipare iL’esigenza di anticipare inasce dal noto calo dei consumi, legato alla pandemia da ...

