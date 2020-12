Recovery: Renzi, 'Iv non scambia sì a cabina regia con strapuntini o posti a tavola' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) su Notizie.it.

matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - NicolaPorro : Difficile che oggi Conte cada sul #Mes. Ma #ItaliaViva lo incalza sulla task force per il Recovery fund. Il premier… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Recovery e polemica aperta tr… - MilanoFinanza : Recovery Plan, Renzi minaccia di non votare la manovra - MRGUMEDE40 : RT @Libero_official: 'Diciamoci le cose in faccia, non vogliamo poltrone. E basta #dpcm, c'è in ballo la serietà del Paese': #Renzi al #Sen… -