Otto e mezzo, la Gruber bacchetta la Boschi per essere stata paparazzata senza mascherina. Lei si infuria sui social: «Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Maria Elena Boschi Scintille tra primedonne a Otto e mezzo. Ospite di Lilli Gruber, ieri sera, era la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, che tra le altre cose è stata chiamata a ‘rispondere’ di alcune foto, pubblicate sul settimanale Chi, che l’hanno ritratta, insieme al compagno Giulio Berruti, senza mascherina. La conduttrice chiede spiegazioni: “Avete la mascherina abbassata, vi fate i selfie, ecc. E’ stata molto criticata perché siccome in Italia vige l’obbligo di portare la mascherina e voi invece siete ritratti senza la mascherina (…) C’è chi ha preso la multa per aver fatto…” ha sOttolineato la Gruber ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Maria ElenaScintille tra primedonne a. Ospite di Lilli, ieri sera, era la deputata di Italia Viva Maria Elena, che tra le altre cose èchiamata a ‘rispondere’ di alcune foto, pubblicate sul settimanale Chi, che l’hanno ritratta, insieme al compagno Giulio Berruti,. La conduttrice chiede spiegazioni: “Avete laabbassata, vi fate i selfie, ecc. E’molto criticata perché siccome in Italia vige l’obbligo di portare lae voi invece siete ritrattila(…) C’è chi ha preso la multa per aver fatto…” ha slineato la...

