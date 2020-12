Napoli-Real Sociedad, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Allo stadio Diego Armando Maradona si disputerà domani la sfida di Europa League Napoli-Real Sociedad, che per gli azzurri vale la qualificazione ai sedicesimi: tutti i modi per seguirla. Rino Gattuso sta preparando la sfida di giovedi’ pomeriggio, alle 18.55, allo stadio Maradona contro la Real Sociedad. Al Napoli bastera’ anche un pareggio per passare Leggi su 2anews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Allo stadio Diego Armando Maradona si disputerà domani la sfida di Europa League, che per gli azzurri vale la qualificazione ai sedicesimi: tutti i modi per seguirla. Rino Gattuso sta preparando la sfida di giovedi’ pomeriggio, alle 18.55, allo stadio Maradona contro la. Albastera’ anche un pareggio per passare

sscnapoli : ?? | #NapoliRealSociedad sarà diretta dall’arbitro israeliano Grinfeld ?? - sscnapoli : ?? Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da Andrea Petagn… - napolista : Dove vedere Napoli-Real Sociedad in tv Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di domani: orari, canali e tele… - sportli26181512 : Convocati Real Sociedad: a Napoli senza due giocatori chiave!: Domani sera scenderanno in campo Napoli e Real Socie… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Verso la Real Sociedad: Ospina ancora fra i pali: due dubbi per G… -