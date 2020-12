Napoli, 8 donne multate per violazione delle norme anti Covid: stavano giocando a tombola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dev’essere stata una tombola parecchio movimentata quella che, a Napoli, è costata a 8 donne un multa per violazione delle norme anti Covid. La polizia, infatti, le ha raggiunte in casa dopo la segnalazione di schiamazzi da parte di alcuni vicini. Quella tombola vietata dalle norme anti Covid L’episodio si è verificato ai Quartieri Spagnoli. Dopo la chiamata dei vicini infastiditi dai rumori, i poliziotti si sono presentati all’uscio dell’abitazione e, una volta entrati, hanno sorpreso le otto donne tra i 43 e i 77 anni, delle quali quattro con precedenti di polizia, intente nella tombola “illegale”. Quindi, gli agenti hanno elevato le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dev’essere stata unaparecchio movimentata quella che, a, è costata a 8un multa per. La polizia, infatti, le ha raggiunte in casa dopo la segnalazione di schiamazzi da parte di alcuni vicini. Quellavietata dalleL’episodio si è verificato ai Quartieri Spagnoli. Dopo la chiamata dei vicini infastiditi dai rumori, i poliziotti si sono presentati all’uscio dell’abitazione e, una volta entrati, hanno sorpreso le ottotra i 43 e i 77 anni,quali quattro con precedenti di polizia, intente nella“illegale”. Quindi, gli agenti hanno elevato le ...

SecolodItalia1 : Napoli, 8 donne multate per violazione delle norme anti Covid: stavano giocando a tombola - Torrechannelit : Napoli – Si riuniscono per giocare a tombola, sanzionate otto donne - ottopagine : Napoli: una tombolata clandestina, multate 8 donne #Napoli - puntomagazine : Le 8 donne sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti #Covid19 #news #Polizia #Napoli - mattinodinapoli : Covid a Napoli: otto donne giocano a tombola ai Quartieri spagnoli, scatta la sanzione -