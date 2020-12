Lotteria degli scontrini | la guida

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lucia Izzo - Laè un nuovo strumento ideato dallo Stato per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale che partirà il 1° gennaio 2021.

matteosalvinimi : Altro che 'lotteria degli scontrini', date gli aiuti promessi a ristoratori e commercianti che avete massacrato!

welikeduel : Gli aggiornamenti dal Veneto sulla lotteria degli scontrini e sulla patrimoniale, a cura del Bepi Molon di Andrea P…

welikeduel : La lotteria degli scontrini e la patrimoniale nel Pojanistan: ce ne parla Bepi Molon nel suo Tg #propagandalive…

Dal 2021 il “Cashback standard”: ogni 6 mesi, se sarà effettuato un minimo di 50 pagamenti, si otterrà il 10% dell'importo speso, fino a un massimo di 150 euro di rimborso complessivo ...Per partecipare alle estrazioni saranno valide anche le spese effettuate in farmacia, ma a una condizione: quelle con il sistema della tessera sanitaria non saranno detraibili Dal 1° gennaio 2021 il g ...