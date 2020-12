Lite Boschi-Gruber in diretta: “A noi interessa come sono spesi soldi del Recovery”. “Avete minacciato crisi governo, non è una mia fantasia” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Polemica accesa durante “Otto e mezzo” (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, sulla tensione nella maggioranza di governo, creatasi a seguito della protesta del partito di Renzi contro il piano di Conte sulla gestione dei soldi del Recovery Fund. Gruber chiede alla deputata se Italia Viva è davvero pronta a far cadere il governo nel pieno della seconda ondata della pandemia. “Ci auguriamo di no”, risponde Boschi, che ieri al Corriere della Sera ha aggiunto il suo timore che la crisi dell’esecutivo fosse alle porte. Poi elenca le ragioni del suo partito, ripetendo fedelmente le dichiarazioni di Renzi, come l’accusa a Conte di aver “sostituito il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Polemica accesa durante “Otto e mezzo” (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli, e la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena, sulla tensione nella maggioranza di, creatasi a seguito della protesta del partito di Renzi contro il piano di Conte sulla gestione deidel Recovery Fund.chiede alla deputata se Italia Viva è davvero pronta a far cadere ilnel pieno della seconda ondata della pandemia. “Ci auguriamo di no”, risponde, che ieri al Corriere della Sera ha aggiunto il suo timore che ladell’esecutivo fosse alle porte. Poi elenca le ragioni del suo partito, ripetendo fedelmente le dichiarazioni di Renzi,l’accusa a Conte di aver “sostituito il ...

fattoquotidiano : Lite Boschi-Gruber in diretta: “A noi interessa come sono spesi soldi del Recovery”. “Avete minacciato crisi govern… - Noovyis : (Lite Boschi-Gruber in diretta: “A noi interessa come sono spesi soldi del Recovery”. “Avete minacciato crisi gover… - Stemar7Denari : Lite #Gruber - #Boschi Ho un solo commento: MeoW ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Boschi Tensione in diretta tra Boschi Gruber, la giornalista mostra le foto con Berruti senza mascherina: ‘Dia… Il Fatto Quotidiano CAOS CDM SUL RECOVERY PLAN/ Iv vs bozza Piano Italia: “non firmiamo”. L’Ue pressa…

Cdm sul Recovery Fund, è ancora caos: presentata la bozza del piano Italia. 196 miliardi di fondi: Renzi vs Conte “noi non firmiamo” ...

I dubbi di Bruxelles sull’ItaliaRecovery Plan, scontro nel governo sulla cabina di regia

Oggi il consiglio dei ministri deve mettere a punto lo schema per la gestione dei 209 miliardi assegnati dal programma Next Generation Eu. Ma Italia Viva accusa Conte di accentramento di poteri. «Ques ...

Cdm sul Recovery Fund, è ancora caos: presentata la bozza del piano Italia. 196 miliardi di fondi: Renzi vs Conte “noi non firmiamo” ...Oggi il consiglio dei ministri deve mettere a punto lo schema per la gestione dei 209 miliardi assegnati dal programma Next Generation Eu. Ma Italia Viva accusa Conte di accentramento di poteri. «Ques ...