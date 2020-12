Inter-Shakhtar, Trubin: “Felici del risultato, contenti di essere in Europa League” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Siamo soddisfatti del risultato. È molto bello aver regalato ai nostri tifosi e a noi stessi l’opportunità di giocare in Europa nel 2021. Naturalmente volevamo continuare il nostro percorso in Champions League, ma avremmo anche potuto essere eliminati, quindi va bene così”. Lo ha detto a Futbol 2 Anatoliy Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk, dopo il pareggio contro l’Inter a reti inviolate. L’estremo difensore ucraino è stato decisivo con un paio di Interventi miracolosi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Siamo soddisfatti del. È molto bello aver regalato ai nostri tifosi e a noi stessi l’opportunità di giocare innel 2021. Naturalmente volevamo continuare il nostro percorso in Champions League, ma avremmo anche potutoeliminati, quindi va bene così”. Lo ha detto a Futbol 2 Anatoliy, portiere delloDonetsk, dopo il pareggio contro l’a reti inviolate. L’estremo difensore ucraino è stato decisivo con un paio diventi miracolosi. SportFace.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Tante occasioni ma il gol non arriva ?? Il racconto di #InterShakhtar ?? #UCL #FORZAINTER ???? - garagnani1974 : RT @GandalfIl: #InterShakhtar L’Inter pareggia contro uno Shakhtar che giocava senza i 2 migliori giocatori ?????? e va fuori dall’Europa ??????… - Salvato95551627 : RT @RaiSport: ? #Conte: 'Incredibile non far gol in 180' con lo #Shakhtar' Il tecnico nerazzurro: 'La squadra ha dato tutto, se però non s… -