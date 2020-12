Il flop del Cashback di Natale, l’app “IO” si blocca subito: le alternative (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Governo incentiva i pagamenti digitali. Ma l’app dei rimborsi ha avuto moltissimi problemi Giornataccia ieri (8 dicembre) per chi sperava di cominciare a utilizzare il Cashback, il meccanismo adottato dal Governo per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici e che consente di ricevere rimborsi del 10% per gli acquisti effettuati con carte, bancomat e app. Iscriversi è stato quasi impossibile. La registrazione dei metodi di pagamento sull’app Io, infatti, ha funzionato a strappi per i troppi accessi sull’applicazione. Leggi anche › App IO: come funziona la App del Cashback e del bonus vacanze › Cashback di Natale, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Governo incentiva i pagamenti digitali. Madei rimborsi ha avuto moltissimi problemi Giornataccia ieri (8 dicembre) per chi sperava di cominciare a utilizzare il, il meccanismo adottato dal Governo per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici e che consente di ricevere rimborsi del 10% per gli acquisti effettuati con carte, bancomat e app. Iscriversi è stato quasi impossibile. La registrazione dei metodi di pagamento sulIo, infatti, ha funzionato a strappi per i troppi accessi sullicazione. Leggi anche › App IO: come funziona la App dele del bonus vacanze ›di, ...

AnnalisaChirico : Il flop del reddito di cittadinanza: di 3,1 milioni di persone che ne hanno beneficiato, hanno trovato lavoro solo… - ilfoglio_it : Ma quali milioni di nuovi posti di lavoro e occupati. Il reddito di cittadinanza è un sussidio e basta - JosephGhorna : RT @LaVeritaWeb: Esordio flop per i rimborsi del 10 per cento delle spese effettuate con carta di credito. Ma dal disastroso clic day dell'… - VizTheWiz2 : RT @LaVeritaWeb: Esordio flop per i rimborsi del 10 per cento delle spese effettuate con carta di credito. Ma dal disastroso clic day dell'… - Andyphone : RT @LaVeritaWeb: Esordio flop per i rimborsi del 10 per cento delle spese effettuate con carta di credito. Ma dal disastroso clic day dell'… -