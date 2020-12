Il Collegio 5 | la settima puntata in 8 momenti Rahul Teoli aggredisce Luca Zigliana e viene espulso

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)e la Petolicchio - Il5 Tra i ‘licenziati’ della classe 1992 de Ilnon ci sarà. Il sedicenne, originario di Nuova Delhi, è stato infattinel corso delladel docu-reality di Rai2, al termine di un’aggressione all’amico, “colpevole” di non aver rispettato la sua volontà di isolarsi per smaltire il nervosismo accumulato in seguito ad un litigio con il bidello Enzo. Una perdita per tutti i collegiali, soprattutto per la sorella Usha. 1. Il colpo contro il Preside Dopo duene di preparazione, in cui hanno creato vari coriandoli da semplici fogli bianchi, alcuni collegiali decidono di vendicarsi del ...